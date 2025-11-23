Le mois du doc Dans la vie je me suis perdu Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire

Le mois du doc Dans la vie je me suis perdu Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire dimanche 23 novembre 2025.

Centre culturel Jean Rochefort Boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-23 17:00:00

fin : 2025-11-23 19:00:00

2025-11-23

Dans le cadre de la 26ème édition du Mois du film documentaire, assistez à la projection du film »Dans la vie je me suis perdu »

Kevin a 17 ans. Il a commis des délits qui, s’il avait été majeur, l’aurait conduit derrière les barreaux. La justice l’a placé dans un Centre Éducatif Renforcé (CER) pour un séjour de rupture de six mois.

Six mois pour prendre un nouveau départ et trouver un sens à sa vie, entouré d’éducateurs qui veulent y croire, et d’autres ados qui comme lui n’ont qu’une idée en tête se faire la belle.

Durée 1 h.

En VF.

Projection gratuite.

La projection sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Françoise Bouard. .

Centre culturel Jean Rochefort Boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13

