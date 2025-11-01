Le Mois du doc dans les bibliothèques de la Ville de Paris

Le Mois du doc dans les bibliothèques de la Ville de Paris samedi 1 novembre 2025.

Le thème Métamorphoses résonne comme une invitation à explorer les multiples formes de transformations qui traversent et façonnent nos vies et nos sociétés. Qu’il s’agisse d’évolutions intimes, de mutations collectives ou de bouleversements historiques et environnementaux, chaque récit nous confronte à l’idée que rien n’est figé. Tout se transforme, se réinvente, parfois même se déconstruit.

Les Mois du doc revient dans les bibliothèques de la Ville de Paris. Ce sont plus d’une vingtaine de bibliothèques/médiathèques qui vont vous proposer des projections, souvent suivies d’un échange avec le réalisateur ou la réalisatrice. Les métamorphoses est le thème retenu pour cette édition 2025.

Du samedi 01 novembre 2025 au dimanche 30 novembre 2025 :

gratuit

Certaines projections seront sur réservation.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-01T01:00:00+01:00

fin : 2025-12-01T00:59:59+01:00

Date(s) :



+33144788050