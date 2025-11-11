Le mois du doc diffusion de courts métrages sur l’agriculture à Saint Geniez d’Olt Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Le « Mois du film documentaire » est de retour en Aveyron avec pour thématique « Terre nourricière ». Cette année, 20 projections de films et 29 animations organisées par les bibliothèques Aveyronnaises vous attendent.

Mardi 11 novembre, à 17h, rendez-vous au cinéma de L’Eveil à Saint Geniez d’Olt.

à partir de 12 ans

Diffusion de 3 courts métrage

Fermière à Montfaucon de Eric Rohmer France -1968 Durée 13 min à partir de 12 ans. Le quotidien et la condition d’une institutrice ayant épousé un cultivateur ; elle s’occupe des bêtes, de la traite, mais aussi de politique et de syndicalisme.

Paysannes 4. Epouse et fermière de Gérard Guérin France 1979 Durée 57 minutes. Rompant avec les manières de vivre traditionnelles de leurs parents, les jeunes agricultrices essaient d’inventer, à l’intérieur du couple, un nouveau mode d’organisation qui soit compatible avec leur liberté, leur identité et les contraintes d’une exploitation moderne.

Urszula et le prix de la liberté Marcel Łoziński Pologne -1998 Durée 46 min. Portrait d’une paysanne extraordinaire Urszula travaille dans les champs mais elle adore la littérature et le théâtre. Łoziński tourne deux fois, à 23 ans d’écart, son émouvant portrait.

En présence de F. Rossin, historien du cinéma .

Jardin du Centre Social 2 Rue du Cours Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 32 bibli.stgeniezdolt@orange.fr

The « Month of Documentary Film » is back in Aveyron, with « Terre nourricière » as its theme. This year, 20 film screenings and 29 events organized by Aveyron libraries await you.

Der « Monat des Dokumentarfilms » ist zurück im Aveyron und steht unter dem Motto « Terre nourricière » (Mutter Erde). In diesem Jahr erwarten Sie 20 Filmvorführungen und 29 Veranstaltungen, die von den Bibliotheken des Aveyron organisiert werden.

Il « Mese del cinema documentario » torna in Aveyron, con il tema « Madre Terra ». Quest’anno sono previste 20 proiezioni di film e 29 eventi organizzati dalle biblioteche dell’Aveyron.

Vuelve el « Mes del cine documental » en Aveyron, con el tema de la « Madre Tierra ». Este año habrá 20 proyecciones y 29 actos organizados por las bibliotecas del Aveyron.

