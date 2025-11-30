Le mois du doc Rue rentière Évaux-les-Bains
Le mois du doc Rue rentière Évaux-les-Bains dimanche 30 novembre 2025.
Le mois du doc
Rue rentière Cinéma Évaux-les-Bains Creuse
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Rebels don’t know age Réalisé par Gabriel Courty-Villanua 2024 53 minutes
Une femme Belge de 76 ans, atteinte de la maladie de Parkinson, se rend dans un club de boxe d’Antalya en Turquie persuadée de bienfais du sport intense pour affronter une vie qui lui échappe. .
Rue rentière Cinéma Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 01 00 13
