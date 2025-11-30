Le mois du doc Rue rentière Évaux-les-Bains

Le mois du doc

Évaux-les-Bains Creuse

2025-11-30

2025-11-30

2025-11-30

Rebels don’t know age Réalisé par Gabriel Courty-Villanua 2024 53 minutes

Une femme Belge de 76 ans, atteinte de la maladie de Parkinson, se rend dans un club de boxe d’Antalya en Turquie persuadée de bienfais du sport intense pour affronter une vie qui lui échappe. .

Rue rentière Cinéma Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 01 00 13

