Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le mois du doc Rue rentière Évaux-les-Bains

Le mois du doc

Le mois du doc Rue rentière Évaux-les-Bains dimanche 30 novembre 2025.

Le mois du doc

Rue rentière Cinéma Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30

Date(s) :
2025-11-30

Rebels don’t know age Réalisé par Gabriel Courty-Villanua 2024 53 minutes
Une femme Belge de 76 ans, atteinte de la maladie de Parkinson, se rend dans un club de boxe d’Antalya en Turquie persuadée de bienfais du sport intense pour affronter une vie qui lui échappe.   .

Rue rentière Cinéma Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 01 00 13 

English : Le mois du doc

German : Le mois du doc

Italiano :

Espanol : Le mois du doc

L’événement Le mois du doc Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-07 par Creuse Confluence Tourisme