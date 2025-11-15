Le Mois du doc Félix contre le reste du monde Rue Pierre Feutren Paimpol

Le Mois du doc Félix contre le reste du monde Rue Pierre Feutren Paimpol samedi 15 novembre 2025.

Le Mois du doc Félix contre le reste du monde

Rue Pierre Feutren La Sirène Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-15 16:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Dans le cadre du Mois du film documentaire, en partenariat avec La Sirène et la Médiathèque de Paimpol, le cycle Marins dans la tempête de Milmarin reprend sur le thème de la pêche.

Si les avancées techniques les ont souvent conduits à modifier leurs pratiques, en changeant de zones de pêche, d’espèces ciblées ou d’outils, ce sont aujourd’hui les enjeux écologiques et sociaux qui redéfinissent le quotidien des pêcheurs. Quotas, concurrence internationale, méconnaissance du métier par les consommateurs, hausse des charges… comment naviguer et envisager le futur du métier de pêcheur dans ce contexte ?

FELIX CONTRE LE RESTE DU MONDE

Réalisé par Justine Morvan et Kévin Noguès

2024, 52 minutes

Félix a 17 ans et un rêve devenir marin-pêcheur. Un métier transmis chez lui de père en fils, symbole de son attachement à une culture bretonne qu’il défend avec passion. D’un tempérament entier, Félix s’affirme comme le bastion d’une résistance celle d’un monde traditionnel qui lutte pour ne pas disparaître.

Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles. .

