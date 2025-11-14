Le mois du doc Fille de la mer Baltique Varetz

Le mois du doc Fille de la mer Baltique

Anastasia est une jeune femme russe née sur les cendres de l’Union soviétique à l’aube d’Internet.

Elle vit désormais en France, mais à la mort de son père, elle éprouve un immense vertige celui de devoir trouver sa place dans cette réalité.

Un film d’Eléonore Berrubé 2020 53 min Petit Chaos

