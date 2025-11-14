Le mois du doc Fille de la mer Baltique Varetz
Le mois du doc Fille de la mer Baltique Varetz vendredi 14 novembre 2025.
Le mois du doc Fille de la mer Baltique
8 Place Henri de Jouvenel Varetz Corrèze
Anastasia est une jeune femme russe née sur les cendres de l’Union soviétique à l’aube d’Internet.
Elle vit désormais en France, mais à la mort de son père, elle éprouve un immense vertige celui de devoir trouver sa place dans cette réalité.
Un film d’Eléonore Berrubé 2020 53 min Petit Chaos
Bibliothèque municipale de Juillac
Projection Gratuite .
8 Place Henri de Jouvenel Varetz 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 47 53 mediatheque@varetz.com
