Le mois du doc François Mauriac, mémoires intimes Salle polyvalente Salon-la-Tour

Fim de Virginie Linhart Musique originale Jérôme Plasseraud Durée 52 min

Production Camera Lucida

François Mauriac est un écrivain incontournable de l'histoire littéraire, spirituelle et politique du XXe siècle. Élevé dans une famille catholique proche de la droite extrême, il est sorti des sentiers battus pour adopter des positions aux antipodes de son milieu d'origine et n'a cessé d'être écartelé entre une vie familiale et ses tentations inavouables . Mauriac connut le malheur d'être un anticonformiste malgré lui. Son œuvre, immense, en est le reflet. .

