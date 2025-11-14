Le mois du doc Génération Champions Place de la Libération Uzerche

Le mois du doc Génération Champions

Place de la Libération Cinéma Louis Jouvet Uzerche Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Film de Thomas Saladin Année 2025 Durée 52 min

Production Correze Télévision

2024. En pleine année des Jeux Olympiques de Paris, les sportifs français sont plus que jamais au-devant des projecteurs. En Corrèze aussi, les sportifs sont impatients. Sept jeunes sportifs sont en train d’éclore et font partie des meilleurs de leur génération. Génération Champions montre l’exigence du haut-niveau, l’importance de la préparation mentale, l’accompagnement des entraîneurs, très souvent bénévoles, et des associations sportives, qui mettent tout en œuvre pour permettre à leurs sportifs de devenir de véritables champions. .

Place de la Libération Cinéma Louis Jouvet Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 09 41 x.duquesnoy@uzerche.fr

English : Le mois du doc Génération Champions

German : Le mois du doc Génération Champions

Italiano :

Espanol : Le mois du doc Génération Champions

L’événement Le mois du doc Génération Champions Uzerche a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme Terres de Corrèze