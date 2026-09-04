Le mois du doc Bibliothèque Multimédia Guéret
jeudi 12 novembre 2026 · Bibliothèque Multimédia · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Le mois du doc
Bibliothèque Multimédia Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 18:30:00
fin : 2026-11-12
Date(s) :
2026-11-12
Chaque année, partout en France, bibliothèques, cinémas et lieux culturels se retrouvent autour d’un même rendez-vous pour célébrer la richesse du cinéma documentaire.
Au programme : « musique et son dans quelques documentaires », par Cécile Chagnaud.
Puis projection du film « le silence du musicien » de Stéphane Régnier.
En partenariat avec le ciné-club. .
Bibliothèque Multimédia Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08 contact@bm-grandgueret.fr
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English : Le mois du doc
L’événement Le mois du doc Guéret a été mis à jour le 2026-09-04 par Creuse Tourisme
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