Le mois du doc jeu vidéo « Flower » sur PS5 à Saint Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Le mois du doc jeu vidéo « Flower » sur PS5 à Saint Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac mercredi 12 novembre 2025.

Le mois du doc jeu vidéo « Flower » sur PS5 à Saint Geniez d’Olt

Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-12

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-11-12

Le « Mois du film documentaire » est de retour en Aveyron avec pour thématique « Terre nourricière ». Cette année, 20 projections de films et 29 animations organisées par les bibliothèques Aveyronnaises vous attendent.

Du 12 novembre au 16 décembre, découvrez le jeu « Flower » sur PS5 à la médiathèque de Saint Geniez d’Olt.

Flower est un jeu au graphisme bucolique et à l’univers sonore doux ! Il vous permet de diriger un pétale qui fait éclore les fleurs sur son passage. Jeu d’exploration, idéal pour se détendre.

Animation tout public

Libre accès .

Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 32 bibli.stgeniezdolt@orange.fr

English :

The « Month of Documentary Film » is back in Aveyron, with « Terre nourricière » as its theme. This year, 20 film screenings and 29 events organized by Aveyron libraries await you.

German :

Der « Monat des Dokumentarfilms » ist zurück im Aveyron und steht unter dem Motto « Terre nourricière » (Mutter Erde). In diesem Jahr erwarten Sie 20 Filmvorführungen und 29 Veranstaltungen, die von den Bibliotheken des Aveyron organisiert werden.

Italiano :

Il « Mese del cinema documentario » torna in Aveyron, con il tema « Madre Terra ». Quest’anno sono previste 20 proiezioni di film e 29 eventi organizzati dalle biblioteche dell’Aveyron.

Espanol :

Vuelve el « Mes del cine documental » en Aveyron, con el tema de la « Madre Tierra ». Este año habrá 20 proyecciones y 29 actos organizados por las bibliotecas del Aveyron.

L’événement Le mois du doc jeu vidéo « Flower » sur PS5 à Saint Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2025-09-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)