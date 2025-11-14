Le Mois du doc La part des singes (ciné-concert) Rue Pierre Feutren Paimpol

Rue Pierre Feutren La Sirène Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Dans le cadre du Mois du film documentaire, en partenariat avec La Sirène et la Médiathèque de Paimpol, le cycle Marins dans la tempête de Milmarin reprend sur le thème de la pêche.

Si les avancées techniques les ont souvent conduits à modifier leurs pratiques, en changeant de zones de pêche, d’espèces ciblées ou d’outils, ce sont aujourd’hui les enjeux écologiques et sociaux qui redéfinissent le quotidien des pêcheurs. Quotas, concurrence internationale, méconnaissance du métier par les consommateurs, hausse des charges… comment naviguer et envisager le futur du métier de pêcheur dans ce contexte ?

LA PART DES SINGES, ciné-concert en présence du réalisateur

Réalisé par Yannick Charles

2021, 1h03

Trois générations de capitaines de grande pêche racontent leur quotidien en haute mer, au large de l’Ecosse ou dans le Golfe de Guinée. Claire fait figure d’exception, une femme mais aussi une étrangère, au départ, à ce milieu. Sa présence ici ouvre des perspectives nouvelles dans un secteur en pleine transformation ; fini le temps des grandes latitudes, les réglementations sont de plus en plus strictes, la ressource amoindrie et les marges de manœuvre étroites.

Projection accompagnée par la musique jazz du Next quartet.

Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles. .

Rue Pierre Feutren La Sirène Paimpol 22500 Côtes-d'Armor Bretagne

L’événement Le Mois du doc La part des singes (ciné-concert) Paimpol a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol