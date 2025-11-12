Le Mois du Doc : La terre des Vertus de Vincent Lapize Bibliothèque Longs-Champs Rennes Mercredi 12 novembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

entrée libre

Film impressionniste et politique, La terre des Vertus conte les défis et les espérances de ce jardin-monde.

Les jardins ouvriers des Vertus à Aubervilliers font face aux aménagements liés aux JO 2024 et à la pression foncière. Quand les tractopelles du Grand Paris menacent, la résistance s’organise, les expérimentations citoyennes fleurissent.

Film documentaire de Vincent Lapize, France, 2024.

Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-12T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-12T20:30:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 36

Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr 02 23 62 26 36