Le mois du doc La Terre des Vertus Saint-Pardoux-la-Croisille

Le mois du doc La Terre des Vertus

rue du fer à cheval Saint-Pardoux-la-Croisille Corrèze

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Un film de Vincent Lapize 2025 92 mn A perte de vue

Les jardins ouvriers des Vertus à Aubervilliers font face aux ménagements liés aux Jeux olympiques de 2024 et à la pression foncière.

Quand les tractopelles du Grand Paris menacent, la résistance s’organise, les expérimentations citoyennes fleurissent. Film impressionniste et

politique, La Terre des Vertus conte les défis et les espérances de ce jardin-monde.

Salle François Miginiac

Projection Gratuite .

