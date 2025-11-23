Le mois du doc La Terre des Vertus Saint-Pardoux-la-Croisille
Le mois du doc La Terre des Vertus Saint-Pardoux-la-Croisille dimanche 23 novembre 2025.
Le mois du doc La Terre des Vertus
rue du fer à cheval Saint-Pardoux-la-Croisille Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Un film de Vincent Lapize 2025 92 mn A perte de vue
Les jardins ouvriers des Vertus à Aubervilliers font face aux ménagements liés aux Jeux olympiques de 2024 et à la pression foncière.
Quand les tractopelles du Grand Paris menacent, la résistance s’organise, les expérimentations citoyennes fleurissent. Film impressionniste et
politique, La Terre des Vertus conte les défis et les espérances de ce jardin-monde.
Salle François Miginiac
Projection Gratuite .
rue du fer à cheval Saint-Pardoux-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 24 28 82
English : Le mois du doc La Terre des Vertus
German : Le mois du doc La Terre des Vertus
Italiano :
Espanol : Le mois du doc La Terre des Vertus
L’événement Le mois du doc La Terre des Vertus Saint-Pardoux-la-Croisille a été mis à jour le 2025-11-08 par Conseil Départemental de la Corrèze