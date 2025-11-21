LE MOIS DU DOC LE CHANT DES VIVANTS Salle des fêtes La Canourgue

Salle des fêtes Place du pré commun La Canourgue Lozère

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Rendez-vous à la salle des fêtes de La Canourgue à 18h. Séance tout public suivie d’un échange avec l’association Limbo et d’un verre de l’amitié.

Survivants de la longue route de l’exil, de jeunes filles, de jeunes hommes, arrivent à Conques, au coeur de l’Aveyron. Là, une association, Limbo, entourée d’habitants accueillants, permet au groupe de se poser un temps. Ces jeunes sont issus d’Erythrée, du Soudan, de Somalie, de Guinée, de RDC,. A Conques, ils marchent, discutent, respirent… Peu à peu, le souvenir de la route s’atténue et la parole renaît. Alors un jour surgit une idée un peu folle, celle d’une expérience collective. L’histoire commence à l’automne, dans ce petit bout de France, et se termine en juillet, dans l’éclat d’un été. De toutes leurs épreuves, ils feront une chanson.

Salle des fêtes Place du pré commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 65 01 19

English :

THE SONG OF THE LIVING

2022 82min La Vingt-Cinquième Heure France

Meet at La Canourgue village hall at 6pm. Open to all, followed by a discussion with the Limbo association and a friendly drink.

German :

DAS LIED DER LEBENDEN

2022 82min La Vingt-Cinquième Heure Frankreich

Treffpunkt im Festsaal von La Canourgue um 18 Uhr. Filmvorführung für alle Zuschauer, gefolgt von einem Austausch mit dem Verein Limbo und einem Glas der Freundschaft.

Italiano :

IL CANTO DEI VIVI

2022 82min La Vingt-Cinquième Heure Francia

Appuntamento presso la sala del villaggio di La Canourgue alle 18.00. Aperto a tutti, seguito da un dibattito con l’associazione Limbo e da un aperitivo in compagnia.

Espanol :

LA CANCIÓN DE LOS VIVOS

2022 82min La Vingt-Cinquième Heure Francia

Encuentro en el ayuntamiento de La Canourgue a las 18h. Abierto a todos, seguido de un coloquio con la asociación Limbo y una copa amistosa.

