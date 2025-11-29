LE MOIS DU DOC LE CHANT DES VIVANTS Tressan

LE MOIS DU DOC LE CHANT DES VIVANTS

Projection du film Le chant des vivants en présence de Véronique Sévin, Art Thérapeuthe

Survivants de la longue route de l’exil, de jeunes filles, de jeunes hommes, arrivent à Conques, au cœur de l’Aveyron. Là, une association, Limbo, entourée d’habitants accueillants, permettent au groupe de se poser un temps. Ces jeunes sont issus d’Erythrée, du Soudan, de Somalie, de Guinée, de RDC. À Conques, ils marchent, discutent, respirent… Peu à peu, le souvenir de la route s’atténue, et la parole renaît. Alors un jour surgit une idée un peu folle, celle d’une expérience collective. L’histoire commence à l’automne, dans ce petit bout de France, et se termine en juillet, dans l’éclat d’un été. De toutes leurs épreuves, ils feront une chanson.

De Cécile Allega, en présence de Véronique Sevin, Art Thérapeuthe .

English :

Screening of the film Le chant des vivants in the presence of Véronique Sévin, Art Thérapeuthe

German :

Vorführung des Films Le chant des vivants in Anwesenheit von Véronique Sévin, Art Thérapeuthe

Italiano :

Proiezione del film Le chant des vivants in presenza di Véronique Sévin, arte terapeuta

Espanol :

Proyección de la película Le chant des vivants en presencia de Véronique Sévin, arteterapeuta

