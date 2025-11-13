Le mois du doc Le village qui voulait replanter des arbres Médiathèque l’Apostrophe Lannilis

Médiathèque l’Apostrophe 5 Allée Verte Lannilis Finistère

Début : 2025-11-13 20:00:00

Ce documentaire montre l’importance des arbres pour la biodiversité, la qualité des sols et l’indépendance énergétique et suit le parcours de Léa, une technicienne bocage qui, malgré les obstacles, met en lumière le rôle essentiel des arbres pour l’eau, la biodiversité et le climat.

À Martigné-Ferchaud, au sud de l’Ille-et-Vilaine, Léa, la technicienne bocage, replante parfois exactement là où les haies ont été arrachées il y a 50 ans, lors du remembrement. 3 arbres sur 4 supprimés, le cycle de l’eau chamboulé notre campagne a été durement marquée par cette révolution agricole. Aujourd’hui, l’arbre redevient un bien précieux, une frontière à reconquérir. .

