Le Mois du Doc Les choses d’une vie, exercices d’archéologie intime Espace culturel Laurentine Teillet Saint-Junien

Le Mois du Doc Les choses d’une vie, exercices d’archéologie intime

Espace culturel Laurentine Teillet 9-7 Rue Jean Teilliet Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Une maison. Celle où ma grand-mère, Rolande, a vécu depuis 1971. Tout est resté intact après son décès. Que faire de cet héritage ? Aujourd’hui, les objets qu’elle a accumulés sont un appel pour mieux comprendre la femme qu’elle a été et ce dont je suis l’héritière. Les traces matérielles que j’observe, décompte, classe, agence au gré de natures mortes rêvées peuvent-elles me murmurer des choses ?

Séance en présence de la réalisatrice et suivie d’un échange croisé avec l’auteure Saint-Juniaude Perrine Tripier autour de son livre Les guerres précieuses.

En partenariat avec LES YEUX VERTS .

Espace culturel Laurentine Teillet 9-7 Rue Jean Teilliet Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 92 49 20

English : Le Mois du Doc Les choses d’une vie, exercices d’archéologie intime

German : Le Mois du Doc Les choses d’une vie, exercices d’archéologie intime

Italiano :

Espanol : Le Mois du Doc Les choses d’une vie, exercices d’archéologie intime

L’événement Le Mois du Doc Les choses d’une vie, exercices d’archéologie intime Saint-Junien a été mis à jour le 2025-11-20 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin