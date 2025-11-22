Le mois du doc L’évangile de la Révolution Saint-Pardoux-la-Croisille
Le mois du doc L’évangile de la Révolution Saint-Pardoux-la-Croisille samedi 22 novembre 2025.
Le mois du doc L’évangile de la Révolution
rue du fer à cheval Saint-Pardoux-la-Croisille Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Un film de François-Xavier Drouet 2024 115 min L’Atelier documentaire
Le souffle révolutionnaire qu’a connu l’Amérique latine au XXe siècle doit beaucoup à la participation de millions de chrétiens, engagés dans les luttes politiques au nom de leur foi. Portés par la théologie de la libération, ils ont défié les régimes militaires et les oligarchies au péril de leur vie.
À rebours de l’idée de la religion comme opium du peuple, le film part à la rencontre d’hommes et de femmes qui ont cru voir dans la révolution l’avènement du Royaume de Dieu, sur la Terre plutôt qu’au Ciel.
Salle François Miginiac
Projection Gratuite .
rue du fer à cheval Saint-Pardoux-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 24 28 82
English : Le mois du doc L’évangile de la Révolution
German : Le mois du doc L’évangile de la Révolution
Italiano :
Espanol : Le mois du doc L’évangile de la Révolution
L’événement Le mois du doc L’évangile de la Révolution Saint-Pardoux-la-Croisille a été mis à jour le 2025-11-08 par Conseil Départemental de la Corrèze