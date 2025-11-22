Le mois du doc L’évangile de la Révolution Saint-Pardoux-la-Croisille

Le mois du doc L’évangile de la Révolution

Un film de François-Xavier Drouet 2024 115 min L’Atelier documentaire

Le souffle révolutionnaire qu’a connu l’Amérique latine au XXe siècle doit beaucoup à la participation de millions de chrétiens, engagés dans les luttes politiques au nom de leur foi. Portés par la théologie de la libération, ils ont défié les régimes militaires et les oligarchies au péril de leur vie.

À rebours de l’idée de la religion comme opium du peuple, le film part à la rencontre d’hommes et de femmes qui ont cru voir dans la révolution l’avènement du Royaume de Dieu, sur la Terre plutôt qu’au Ciel.

Projection Gratuite .

