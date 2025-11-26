Le Mois du Doc Salle Kejadenn Logonna-Daoulas

Le Mois du Doc

Salle Kejadenn Rue Ar Mor Logonna-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 20:00:00

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

À Logonna, la Bibliothèque organise des projections depuis cinq ans et rencontre chaque année un public enthousiaste. Plusieurs bénévoles assistent aux visionnages et choisissent le documentaire qui leur plaît le plus. Cette année, c’est un documentaire animé, en immersion dans un Centre Educatif Renforcé, au plus près des jeunes et de l’équipe éducative Dans la vie je me suis perdu”.

“Kevin a 17 ans. Il a commis des délits qui, s’il avait été majeur, l’auraient conduit derrière les barreaux. La justice l’a placé en CER pour un séjour de rupture de six mois. Six mois pour prendre un nouveau départ et trouver un sens à sa vie, entouré d’éducateurs qui veulent y croire, et d’autres ados qui, comme lui n’ont qu’une idée en tête se faire la belle”.

Durée 1h02 Entrée libre. .

Salle Kejadenn Rue Ar Mor Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 20 66 29

