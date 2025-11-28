LE MOIS DU DOC MADAME HOFMANN Salle polyvalente Prévenchères

LE MOIS DU DOC MADAME HOFMANN

Salle polyvalente Place de l’église Prévenchères Lozère

Début : 2025-11-28 20:30:00

2025-11-28

Dans le cadre du mois du doc Madame Hofmann de Sébastien Lifshitz

Projection suivie du verre de l’amitié

Dans le cadre du mois du doc, le Conseil départemental de la Lozère et sa médiathèque départementale présentent

2023 104 mn VF séance tous publics

Madame Hofmann de Sébastien Lifshitz

Bienvenue dans ma vie , cette phrase, Sylvue Hoffmann la répète à longueur de journée ou presque. Sylvie est cadre infirmière depuis 40 ans à l’hôpital nord de Marseille. Sa vie, c’est courir. Entre les patients, sa mère, son mari et sa fille, elle consacre ses journées aux autres depuis toujours. Et si elle décidait de penser un peu à elle? Partir à la retraite? En a-t-elle le droit, mais surtout en a-t-elle vraiment envie?

Le mois du doc c’est tout au long du mois de novembre en Lozère avec pour thématique nationale Métamorphoses Transformations , .

Salle polyvalente Place de l’église Prévenchères 48800 Lozère Occitanie

English :

As part of doc month Madame Hofmann by Sébastien Lifshitz

Welcome to my life is a phrase Sylvue Hoffmann repeats almost every day. Sylvie has been an executive nurse for 40 years at Marseille’s northern hospital. Her life is running…

Screening followed by a friendly drink

German :

Im Rahmen des Monats des Dokuments Frau Hofmann von Sébastien Lifshitz

Willkommen in meinem Leben , diesen Satz wiederholt Sylvue Hoffmann fast den ganzen Tag. Sylvie arbeitet seit 40 Jahren als leitende Krankenschwester im Krankenhaus Nord in Marseille. Ihr Leben besteht aus Laufen…

Filmvorführung mit anschließendem Glas der Freundschaft

Italiano :

Nell’ambito del mese del documentario Madame Hofmann di Sébastien Lifshitz

Benvenuti nella mia vita è una frase che Sylvue Hoffmann ripete quasi ogni giorno. Sylvie è un’infermiera dirigente dell’ospedale nord di Marsiglia da 40 anni. La sua vita scorre…

Proiezione seguita da un drink

Espanol :

Dentro del mes documental Madame Hofmann de Sébastien Lifshitz

Bienvenida a mi vida es una frase que Sylvue Hoffmann repite casi todos los días. Sylvie es enfermera ejecutiva en el hospital del Norte de Marsella desde hace 40 años. Su vida transcurre…

Proyección seguida de una copa

