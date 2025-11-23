Le mois du doc Manger pour vivre Place de la Libération Uzerche

Le mois du doc Manger pour vivre

Film de Valérie Simonet Musique originale Maëva Le Berre Année 2025

Durée 52 min Production Comic Strip Production

Manger pour vivre une évidence ? En 2025 en France, une personne sur dix a pourtant des difficultés chaque jour pour se nourrir. C’est trois fois plus qu’il y a 10 ans. L’aide alimentaire d’urgence, propulsée par Coluche il y a 40 ans avec les Restos du cœur, s’est installée dans le paysage. Mais elle finit par être débordée par le phénomène. Comment rester spectateur face à une telle situation qui se dégrade ? .

Place de la Libération Cinéma Louis Jouvet Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 09 41 x.duquesnoy@uzerche.fr

