Le Mois du Doc Out Espace culturel Laurentine Teillet Saint-Junien

Le Mois du Doc Out

Espace culturel Laurentine Teillet 9-7 Rue Jean Teilliet Saint-Junien Haute-Vienne

Gratuit

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Ely, 26 ans, glacier le jour, se métamorphose la nuit en Elips, drag queen et Miss Sympathie de Drag Race France. Il cherche alors son équilibre, naviguant entre réalité et idéal, se demandant comment cohabiter avec son alter ego.

Séance en présence de la réalisatrice Estelle Carbonneau.

En partenariat avec LES YEUX VERTS .

