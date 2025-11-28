Le Mois du Doc Out Espace culturel Laurentine Teillet Saint-Junien
Le Mois du Doc Out Espace culturel Laurentine Teillet Saint-Junien vendredi 28 novembre 2025.
Espace culturel Laurentine Teillet 9-7 Rue Jean Teilliet Saint-Junien Haute-Vienne
Gratuit
Ely, 26 ans, glacier le jour, se métamorphose la nuit en Elips, drag queen et Miss Sympathie de Drag Race France. Il cherche alors son équilibre, naviguant entre réalité et idéal, se demandant comment cohabiter avec son alter ego.
Séance en présence de la réalisatrice Estelle Carbonneau.
En partenariat avec LES YEUX VERTS .
