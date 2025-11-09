Le Mois du Doc projection de Loup, y es-tu ? de Mathurin Peschet Médiathèque Poullan-sur-Mer

Le Mois du Doc projection de Loup, y es-tu ? de Mathurin Peschet

Médiathèque 10 rue Abbé Conan Poullan-sur-Mer Finistère

Début : 2025-11-09 15:00:00

Année 2025 Durée 52 Pays de production France

Production Aligal Production France Télévisions France 3 Bretagne TVR Tébéo TébéSud CNC

Après plus d’un siècle d’absence, le loup est revenu en Bretagne. Le super-prédateur rôde au coeur du Finistère et ses attaques mettent déjà en ébullition le monde de l’élevage. Combien sont-ils et comment sont-ils parvenus jusqu’ici ? Mais surtout qu’est-ce que ce retour provoque chez les Bretons et révèle de notre rapport à la vie sauvage ? Entre les passions et les peurs que cette réapparition révèle, allons-nous à nouveau l’exterminer ou parviendrons-nous cette fois à coexister ? Un étrange personnage à tête de loup se lance sur les traces de Canis lupus dans les landes des Monts d’Arrée.

En présence du réalisateur. .

Médiathèque 10 rue Abbé Conan Poullan-sur-Mer 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 74 01 04

