Le Mois du doc Projection « Deep time »

Cinéma Maison du Val d'Azun ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2025-11-22 18:00:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Dans le cadre du Mois du doc, la Bibliothèque municipale vous propose une projection du documentaire « Deep time 40 jours hors du temps ».

« Pendant quarante jours, un groupe de quatorze volontaires mené par l’explorateur-chercheur Christian Clot, a vécu en autonomie dans une grotte de l’Ariège. En immersion dans la cavité, le récit d’une incroyable expérience collective humaine et scientifique. »

Durée 58 min.

Projection gratuite, suivie d’une discussion puis d’un pot de l’amitié. .

+33 5 62 97 02 56

English :

As part of the « Mois du doc », the Bibliothèque municipale invites you to a screening of the documentary « Deep time 40 jours hors du temps ».

« For forty days, a group of fourteen volunteers led by explorer/researcher Christian Clot lived autonomously in a cave in the Ariège region of France. Immersed in the cave, the story of an incredible collective human and scientific experience. »

German :

Im Rahmen des Mois du doc bietet die Stadtbibliothek eine Vorführung des Dokumentarfilms « Deep time 40 Tage außerhalb der Zeit » an.

« Vierzig Tage lang lebte eine Gruppe von vierzehn Freiwilligen, angeführt von dem Forscher und Entdecker Christian Clot, autonom in einer Höhle in der Ariège. Beim Eintauchen in die Höhle, die Erzählung einer unglaublichen kollektiven menschlichen und wissenschaftlichen Erfahrung »

Italiano :

Nell’ambito del « Mois du doc », la Bibliothèque municipale proietta il documentario « Deep time 40 jours hors du temps ».

« Per quaranta giorni, un gruppo di quattordici volontari guidati dall’esploratore e ricercatore Christian Clot ha vissuto autonomamente in una grotta nella regione dell’Ariège. Immersa nella grotta, la storia di un’incredibile esperienza umana e scientifica collettiva »

Espanol :

En el marco del « Mois du doc », la Bibliothèque municipale proyecta el documental « Deep time 40 jours hors du temps ».

« Durante cuarenta días, un grupo de catorce voluntarios dirigidos por el explorador e investigador Christian Clot vivió de forma independiente en una cueva de la región de Ariège. Inmersos en la cueva, la historia de una increíble experiencia humana y científica colectiva »

