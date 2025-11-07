LE MOIS DU DOC RIVERBOOM Rocles

LE MOIS DU DOC RIVERBOOM Rocles vendredi 7 novembre 2025.

LE MOIS DU DOC RIVERBOOM

Rocles Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Mois du film documentaire avec la projection de RIVERBOOM.

Serge, un journaliste moraliste et bourreau de travail, Paolo, un photographe aussi jovial qu’inconscient et Claude un typographe suisse froussard qui s’improvise cinéaste, partent joyeusement pour un tour de l’Afghanistan. Un périple qui va changer leur vie à tout jamais !

Mois du film documentaire, opération nationale est portée par la Médiathèque Départementale de Lozère. Cet évènement se déploie et s’enrichit année après année. Avec pour thématiqe nationale « Métamorphoses / Transformations ».

Les films proposés parlent de nous, les humains et notre imbrication dans le vivant avec les autres…

Projection à la salle polyvalente du village de Rocles de

RIVERBOOM Serge, un journaliste moraliste et bourreau de travail, Paolo, un photographe aussi jovial qu’inconscient et Claude un typographe suisse froussard qui s’improvise cinéaste, partent joyeusement pour un tour de l’Afghanistan. Un périple qui va changer leur vie à tout jamais ! .

Rocles 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 49 16 04

English :

Documentary Film Month with the screening of RIVERBOOM.

Serge, a moralist journalist and workaholic, Paolo, a photographer as jovial as he is oblivious, and Claude, a Swiss typographer with a wimpy attitude who wants to be a filmmaker, happily set off on a tour of Afghanistan. A journey that will change their lives forever!

German :

Monat des Dokumentarfilms mit der Vorführung von RIVERBOOM.

Serge, ein moralistischer Journalist und Workaholic, Paolo, ein ebenso fröhlicher wie ahnungsloser Fotograf und Claude, ein furchtsamer Schweizer Typograf, der sich als Filmemacher versucht, brechen fröhlich zu einer Rundreise durch Afghanistan auf. Eine Reise, die ihr Leben für immer verändern wird!

Italiano :

Mese del cinema documentario con la proiezione di RIVERBOOM.

Serge, giornalista moralista e stacanovista, Paolo, fotografo tanto gioviale quanto ignaro, e Claude, tipografo svizzero e codardo che si improvvisa regista, partono felicemente per un tour in Afghanistan. Un viaggio che cambierà per sempre le loro vite!

Espanol :

Mes del Cine Documental con la proyección de RIVERBOOM.

Serge, periodista moralista y adicto al trabajo, Paolo, fotógrafo tan jovial como inconsciente, y Claude, tipógrafo suizo y cobarde que improvisa como cineasta, emprenden felizmente un viaje por Afganistán. Un viaje que cambiará sus vidas para siempre

L’événement LE MOIS DU DOC RIVERBOOM Rocles a été mis à jour le 2025-08-06 par 48-OT Langogne