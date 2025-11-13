LE MOIS DU DOC Saint-Chély-d’Apcher

LE MOIS DU DOC

D989 Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 13:45:00

fin : 2025-11-13 15:30:00

Date(s) :

2025-11-13

Projection de Indes Galantes de Philippe Beziat. Tout public.

En faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils réinventent ensemble le chef-d’œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes.

De Philippe Beziat

Année 2020; Durée 108; Pays de production France; Production Les Films Pelléas (LFP)

C’est une première pour trente danseurs de hip-hop, krump, break, voguing… Une première pour le metteur en scène Clément Cogitore et pour la chorégraphe Bintou Dembélé. Et une première pour l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils réinventent ensemble le chef-d’œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes. Des répétitions aux représentations publiques, c’est une aventure humaine et une rencontre aux enjeux politiques que nous suivons une nouvelle génération d’artistes peut-elle aujourd’hui prendre la Bastille ? .

D989 Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie

English :

Screening of Indes Galantes by Philippe Beziat. All audiences.

A dialogue between urban dance and lyrical song, they reinvent Jean-Philippe Rameau’s baroque masterpiece, Les Indes Galantes.

German :

Vorführung von Indes Galantes von Philippe Beziat. Für alle Zuschauer.

In einem Dialog zwischen urbanem Tanz und Operngesang erfinden sie gemeinsam Jean-Philippe Rameaus barockes Meisterwerk Les Indes Galantes neu.

Italiano :

Proiezione di Indes Galantes di Philippe Beziat. Per tutti i pubblici.

Unendo danza urbana e canto lirico, reinventano il capolavoro barocco di Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes.

Espanol :

Proyección de Indes Galantes de Philippe Beziat. Todos los públicos.

Uniendo danza urbana y canto lírico, reinventan la obra maestra barroca de Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes.

