LE MOIS DU DOC Saint-Chély-d’Apcher

Projection de Naïs au pays des loups de Rémi Masséglia. A partir de 6 ans.

De Rémy Masseglia. Musique originale Gwenn Masseglia

Année 2021; Durée 52; Pays de production France; Production Grand Angle Productions, Chrysalide Productions

Pendant plus de deux ans, un père et sa petite fille âgée de un an se lance dans une folle aventure au cœur du Mercantour, le parc national le plus sauvage de France.

Entre voyage initiatique et éducation à la nature avant l’éducation scolaire, Naïs vivra jusqu’à ses trois ans de véritable instants magiques.

Elle pourra ainsi s’approcher au plus près de la faune et croiser le chemin du plus insaisissable de tous les animaux …. le loup ! .

English :

Screening of Naïs au pays des loups by Rémi Masséglia. Ages 6 and up.

For over two years, a father and his one-year-old daughter embark on a wild adventure in the heart of the Mercantour, France’s wildest national park.

German :

Vorführung von Naïs au pays des loups von Rémi Masséglia. Ab 6 Jahren.

Ein Vater und seine einjährige Tochter begeben sich über zwei Jahre lang auf ein verrücktes Abenteuer im Herzen des Mercantour, dem wildesten Nationalpark Frankreichs.

Italiano :

Proiezione di Naïs au pays des loups di Rémi Masséglia. Dai 6 anni in su.

Per oltre due anni, un padre e sua figlia di un anno intraprendono un’avventura selvaggia nel cuore del Mercantour, il parco nazionale più selvaggio della Francia.

Espanol :

Proyección de Naïs au pays des loups de Rémi Masséglia. A partir de 6 años.

Durante más de dos años, un padre y su hija de un año se embarcan en una aventura salvaje en el corazón del Mercantour, el parque nacional más salvaje de Francia.

