Le mois du doc’ Salle Rosa Bonheur Sallebœuf

Salle Rosa Bonheur 1 Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde

Pour la 3e année, la médiathèque de Sallebœuf participe au Mois du doc. C’est l’occasion de promouvoir le cinéma documentaire de création, de mettre en lumière des auteurs et réalisateurs parfois peu connus et ainsi révéler leurs talents. C’est aussi l’occasion de découvrir des œuvres fortes et engagées en prise directe sur notre monde contemporain. Jeudi 13 novembre à 18 h 30 sera projeté le film En nous de Régis Sauder et le vendredi 28 novembre à 18 h 30, c’est le film canadiens Yintah de Jennifer Wickham, Brenda Michell, Michael Toledano qui vous sera présenté. Ouvert à tous. .

Salle Rosa Bonheur 1 Avenue des Vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 80 07 80 mediatheque.salleboeuf@gmail.com

