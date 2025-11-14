Le mois du doc Terre Nourricière Baraqueville

Le mois du doc Terre Nourricière

Projection de films dans le cadre du mois du doc

Projection du film Fermière à Montfaucon de E. Rohmer, suivi de Paysannes 4. Epouse et Fermière de G. Guérin et de Urszula et le prix de la liberté de M. Lozinski.

Le quotidien et la condition d’une institutrice ayant épousé un cultivateur elle s’occupe des bêtes, de la traite, mais aussi de politique et de syndicalisme.

En présence de F. Rossin, historien du cinéma .

Film screenings as part of the Month of Doc

Filmvorführungen im Rahmen des Monats du doc

Proiezioni di film nell'ambito del mese del doc

Proyecciones de películas en el marco del mes del documental

