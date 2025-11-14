Le mois du doc Terre Nourricière Baraqueville
Projection de films dans le cadre du mois du doc
Projection du film Fermière à Montfaucon de E. Rohmer, suivi de Paysannes 4. Epouse et Fermière de G. Guérin et de Urszula et le prix de la liberté de M. Lozinski.
Le quotidien et la condition d’une institutrice ayant épousé un cultivateur elle s’occupe des bêtes, de la traite, mais aussi de politique et de syndicalisme.
En présence de F. Rossin, historien du cinéma .
116 Place René Cassin Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 19 26
English :
Film screenings as part of the Month of Doc
German :
Filmvorführungen im Rahmen des Monats du doc
Italiano :
Proiezioni di film nell’ambito del mese del doc
Espanol :
Proyecciones de películas en el marco del mes del documental
