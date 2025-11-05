Le mois du doc Terre Nourricière Naucelle

Le mois du doc Terre Nourricière Naucelle mercredi 5 novembre 2025.

Le mois du doc Terre Nourricière

Naucelle Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

Projection de films dans le cadre du mois du doc

Projection du film Je ne veux pas être paysan de T. Le Cras, précédé de Une famille de paysans Dangers en pays chartrain de J.Krier & J-C Bergeret.

Je ne veux pas être paysan est une affirmation sans appel, celle de mes 20 ans. Violence de la négative, colère initiale, début d’un chemin qui m’amène au long du film à interroger mon rapport à mon père paysan. Une reconquête d’amour, de lien filial, d’estime pour ce milieu, ce travail.

En présence de T. Le Cras, réalisateur et de F. Rossin, historien du cinéma .

Naucelle 12800 Aveyron Occitanie

English :

Film screenings as part of the Month of Doc

German :

Filmvorführungen im Rahmen des Monats du doc

Italiano :

Proiezioni di film nell’ambito del mese del doc

Espanol :

Proyecciones de películas en el marco del mes del documental

L’événement Le mois du doc Terre Nourricière Naucelle a été mis à jour le 2025-10-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)