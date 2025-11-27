Le Mois du Doc Un garçon, une terre, la guerre Esplanade Charles Spinasse Égletons

Le Mois du Doc Un garçon, une terre, la guerre

Esplanade Charles Spinasse Cinéma l’Esplanade Égletons Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Dans le cadre du mois du film documentaire, le pôle des médiathèques du Pays de Lubersac-Pompadour vous propose une projection de Un garçon, une terre, la guerre de Sareen Hairabedian.

Pour Vrej, 11 ans, la vie dans le Haut-Karabagh ressemble à un paradis où il se rêve dentiste au service du village. Il n’y voit que beauté alors que le conflit armé plane depuis des décennies sur cette terre tiraillée entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Quand la guerre reprend en 2020, Vrej est contraint à l’exil. À son retour, il doit apprendre les règles de la guerre.

Gratuit .

Esplanade Charles Spinasse Cinéma l’Esplanade Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92 bibliotheque@mairie-egletons.fr

English : Le Mois du Doc Un garçon, une terre, la guerre

German : Le Mois du Doc Un garçon, une terre, la guerre

Italiano :

Espanol : Le Mois du Doc Un garçon, une terre, la guerre

L’événement Le Mois du Doc Un garçon, une terre, la guerre Égletons a été mis à jour le 2025-11-06 par Conseil Départemental de la Corrèze