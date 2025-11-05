Le mois du doc Yintah derrière la mairie Tarnac

Le mois du doc Yintah derrière la mairie Tarnac mercredi 5 novembre 2025.

Le mois du doc Yintah

derrière la mairie Aux Petites Maisons, salle d'exposition Tarnac Corrèze

Dans le cadre du Mois du Film Documentaire, édition 2025, les PTT vous invitent à venir regarder ensemble Yintah, un documentaire de Brenda Michell, Michael Toledano, Jennifer Wickham

Yintah signifiant terre , est un long métrage documentant le combat de la Première Nation Wet’suwet’en pour sa souveraineté. Tourné sur plus de dix ans, le film suit Howilhkat Freda Huson et Sleydo’ Molly Wickham alors que leur nation réoccupe ses terres ancestrales pour les protéger contre plusieurs des plus grandes sociétés d’énergie fossile du monde.

La projection est gratuite et accessible à toutes et tous. .

derrière la mairie Aux Petites Maisons, salle d’exposition Tarnac 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 91 81 42 contact@lesptts.net

