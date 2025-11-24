LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE Black Box Diaries Audierne

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE Black Box Diaries

Cinéma Le Goyen Audierne

24 novembre 2025 20:30

2025-11-24

Un film de Shiorito Itô

1h42 2023 Japon VOST Français

Depuis 2015, Shiori Itô défie les archaïsmes de la société japonaise suite à son agression sexuelle par un homme puissant, proche du premier ministre.

Seule, contre tous et confrontée aux failles du système médiatico-judiciaire, la journaliste mène sa propre enquête, prête à tout pour briser le silence et faire éclater la vérité.

Dans le cadre du Mois du film documentaire en partenariat avec Daoulagad Breizh, la Bibliothèque du Finistère et Images en Bibliothèques.

Film projeté au Cinéma Le Goyen à Audierne, en présence du Planning Familial de Douarnenez .

Cinéma Le Goyen Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 22 30

