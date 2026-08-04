Le mois du film documentaire Brocéliande, le pays des paillourtes Médiathèque l’Uni’Vert Scaër
vendredi 11 septembre 2026 · Médiathèque l'Uni'Vert · Scaër
Informations pratiques
Scaër
Le mois du film documentaire Brocéliande, le pays des paillourtes
Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Des petites maisons rondes apparaissent discrètement en lisière de forêt. La matière première provient de l’abondance de la nature environnante. Chez le concepteur de ces paillourtes, des stagiaires apprennent à les construire ; d’autres personnes se forment sur des chantiers participatifs dans le voisinage.
En présence de Nicolas Straseele réalisateur, durée 64 minutes. .
Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Le mois du film documentaire Brocéliande, le pays des paillourtes Scaër a été mis à jour le 2026-08-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Scaër (Finistère)
- Vente Friperie Longère Scaër 8 août 2026
- Découverte des jardins de Treuscoat Lieu-dit Créménet Scaër 8 août 2026
- Ateliers Brico l’eau Médiathèque l’Uni’Vert Scaër 10 août 2026
- Atelier Badge à l’abordage Micro Folie Scaër 12 août 2026
- Visite de la Galerie Métairie Galerie René Métairie Scaër 12 août 2026