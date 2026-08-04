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Le mois du film documentaire Brocéliande, le pays des paillourtes Médiathèque l’Uni’Vert Scaër

vendredi 11 septembre 2026 · Médiathèque l'Uni'Vert · Scaër

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Médiathèque l'Uni'Vert
Adresse
10 Rue René Le Hamp
Ville
29390 Scaër
Département
Finistère
Tarif

Scaër

Le mois du film documentaire Brocéliande, le pays des paillourtes

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Des petites maisons rondes apparaissent discrètement en lisière de forêt. La matière première provient de l’abondance de la nature environnante. Chez le concepteur de ces paillourtes, des stagiaires apprennent à les construire ; d’autres personnes se forment sur des chantiers participatifs dans le voisinage.
En présence de Nicolas Straseele réalisateur, durée 64 minutes.   .

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07 

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English :

L’événement Le mois du film documentaire Brocéliande, le pays des paillourtes Scaër a été mis à jour le 2026-08-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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