Le mois du film documentaire Exposition « L’Odyssée d’Hakim » de Fabien Toulmé

Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-11-07

fin : 2025-12-06

2025-11-07

Découvrez les planches de la BD L’Odyssée d’Hakim de Fabien Toulmé.

Cette série de 3 tomes, publiés aux éditions Delcourt, raconte le parcours réel et poignant du jeune réfugié Hakim et de sa famille fuyant la guerre en Syrie.

Série lauréate du Prix France Info de la bande dessinée d’actualité et de reportage en 2021.

Exposition proposée en partenariat avec Aporia Culture .

English :

Discover the comic strip L’Odyssée d’Hakim by Fabien Toulmé.

German :

Entdecken Sie die Bildtafeln des Comics L’Odyssée d’Hakim von Fabien Toulmé.

Italiano :

Scoprite il fumetto L’Odyssée d’Hakim di Fabien Toulmé.

Espanol :

Descubra el cómic L’Odyssée d’Hakim de Fabien Toulmé.

