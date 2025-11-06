LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE Gignac

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE Gignac jeudi 6 novembre 2025.

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

Gignac Hérault

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-29

2025-11-06

Le Mois du film documentaire, rendez vous incontournables de novembre, célèbre le cinéma du réel.

En 2025 le thème Métamorphoses invite à explorer les transformations intimes, sociale et environnementales.

Chaque film éclaire une facette du changement. Projections et rencontres dans les bibliothèques de la Vallée de l’Hérault autant d’occasions de réfléchir ensemble et de porter un autre regard sur le monde. .

Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 01 70

English :

The Month of Documentary Film, an essential November event, celebrates the cinema of the real.

In 2025, the theme Metamorphoses invites us to explore intimate, social and environmental transformations.

German :

Der Dokumentarfilmmonat, ein unumgänglicher Termin im November, feiert das Kino der Wirklichkeit.

Im Jahr 2025 lädt das Thema Metamorphosen dazu ein, intime, soziale und ökologische Veränderungen zu erforschen.

Italiano :

Il Mese del Cinema Documentario, evento irrinunciabile di novembre, celebra il cinema del mondo reale.

Nel 2025, il tema Metamorfosi ci invita a esplorare trasformazioni intime, sociali e ambientali.

Espanol :

El Mes del Cine Documental, cita ineludible de noviembre, celebra el cine del mundo real.

En 2025, el tema Metamorfosis nos invita a explorar las transformaciones íntimas, sociales y medioambientales.

