Le mois du film documentaire La Source Le Bouscat

Le mois du film documentaire Mercredi 26 novembre, 19h00 La Source Gironde

Entrée libre

Novela negra, le polar latino, réalisé par Andreas Apostolidis, 2020, 54 minutes.

Un mélange détonnant d’histoire, d’art et de crimes qui explore la façon dont une nouvelle génération d’auteurs latino-américains a trouvé dans le roman noir la forme idéale pour confronter leur pays aux tourments de leur passé et présent. Du Mexique à l’Argentine, de Cuba au Chili en passant par le Pérou, leurs histoires personnelles nous servent de guide pour arpenter l’histoire du continent et de faire connaître au public international l’une des formes de création littéraire les plus dynamiques et inventives. Latin Noir raconte comment les romanciers se sont emparés du roman policier pour évoquer les heures sombres de l’Amérique latine. Nous partons sur les traces de cette nouvelle génération d’auteurs qui, sous couvert de polar, dénoncent la dictature, la corruption, la criminalité, la globalisation en nous offrant un point de vue inédit sur les sociétés dans lesquelles ils vivent.

La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine

Projection 2 documentaire cinema