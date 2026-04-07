Le Mois du film documentaire Rennes
Le Mois du film documentaire Rennes dimanche 1 novembre 2026.
Rennes
Le Mois du film documentaire
2 allée de l’Ille Rennes Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01
fin : 2026-11-30
Date(s) :
2026-11-01
En novembre le réseau des bibliothèques propose son temps fort autour du cinéma une quinzaine de films documentaires diffusés dans les salles des fêtes, au cinéma, dans les collèges et lycées.
Les séances sont gratuites et toujours suivies d’une rencontre avec les réalisateur.ices. .
2 allée de l’Ille Rennes 35470 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 66 96 32 58
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English :
L’événement Le Mois du film documentaire Rennes a été mis à jour le 2026-04-07 par CDC Bretagne Porte de Loire Communauté
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