Le mois du film documentaire Place du jumelage Ruffec

Le mois du film documentaire Place du jumelage Ruffec mercredi 26 novembre 2025.

Le mois du film documentaire

Place du jumelage Médiathèque La Canopée Ruffec Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 18:30:00

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Projection de « la terre des vertus » de Vincent Lapize, suivie d’un temps d’échanges.

.

Place du jumelage Médiathèque La Canopée Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 32 82 mediatheque.canopee@ccvaldecharente.fr

English :

Screening of « La terre des vertus » by Vincent Lapize, followed by a discussion.

German :

Vorführung von « la terre des vertus » von Vincent Lapize, gefolgt von Zeit für Diskussionen.

Italiano :

Proiezione di « La terre des vertus » di Vincent Lapize, seguita da un dibattito.

Espanol :

Proyección de « La terre des vertus » de Vincent Lapize, seguida de coloquio.

L’événement Le mois du film documentaire Ruffec a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de tourisme Destination Nord Charente