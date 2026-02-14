Le mois du Gallo Atelier scolaire, groupes privés

Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 15:40:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Auditorium JBLT ND des Marais à 15h40. Animé par Cédric Malaunais, auprès des BTS. Causerie en gallo sur Les animaux dans la tradition orale symboliques, croyances populaires, types d’animaux, représentations, noms gallo et illustration animée par un conte. Avec le BTS NDRC du lycée Jean Baptiste Le Taillandier à Fougères .

Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 95 37 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le mois du Gallo Atelier scolaire, groupes privés Fougères a été mis à jour le 2026-02-14 par OT FOUGERES