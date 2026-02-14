Le mois du Gallo CAFÉ GALLO Parcé
Le mois du Gallo CAFÉ GALLO Parcé mercredi 25 mars 2026.
Le mois du Gallo CAFÉ GALLO
2T Rue de la Bascule Parcé Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 15:00:00
fin : 2026-03-25 16:00:00
Date(s) :
2026-03-25
Causerie coanimée par Pierrick Cordonnier et Cédric Malaunais. Temps de rencontre, collectage avec des
gallésants autour d’un café. .
2T Rue de la Bascule Parcé 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 95 37 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Le mois du Gallo CAFÉ GALLO Parcé a été mis à jour le 2026-02-14 par OT FOUGERES