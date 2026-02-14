Le mois du Gallo CAFÉ GALLO Parcé

Le mois du Gallo CAFÉ GALLO

2T Rue de la Bascule Parcé Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-25 15:00:00

fin : 2026-03-25 16:00:00

2026-03-25

Causerie coanimée par Pierrick Cordonnier et Cédric Malaunais. Temps de rencontre, collectage avec des

gallésants autour d’un café. .

2T Rue de la Bascule Parcé 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 95 37 99

