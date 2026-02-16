Le mois du Gallo EXPOSITION TEMPORAIRE

5 Rue de Fougères Romagné Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-03

Venez découvrir l’exposition ruralité des années 50 en pays Gallo.

En visite libre, exposition d’une vingtaine de photographies des années 50, avec ses cartels en gallo, tirées de

la collection de Maurice Langlois, passionné du patrimoine rural.

Ouvert Mardi 14h-18h Mercredi 10h-13h et 14h-17h Jeudi 14h-18h Vendredi 14h-18h

Avec l’ESCALE Romagné .

5 Rue de Fougères Romagné 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 95 37 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le mois du Gallo EXPOSITION TEMPORAIRE Romagné a été mis à jour le 2026-02-14 par OT FOUGERES