Le mois du Gallo LES BALOCERIES Parcé

Le mois du Gallo LES BALOCERIES

2T Rue de la Bascule Parcé Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-11 19:00:00

fin : 2026-03-11 20:00:00

2026-03-11

Thème du mois “le gallo dans la chanson”, animé par Guillaume Gérard. Ateliers de conversation gallo, pour découvrir la langue, échanger ou

transmettre ses connaissances… ! Le 11 mars coanimé avec Pierrick Cordonnier, à La Granjagoul. .

