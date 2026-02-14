Le mois du Gallo SORTIE DE DISQUE + VEILLÉE GALLÈSE

2T Rue de la Bascule Parcé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

20h sortie officielle Le grand loup du bois Le grand loû du bouâz Le grand leû du bouéz, “c’ét conme vous

vléz c’ét ben egal !” c’est un disque original et sauvage dédié au Loup dans la tradition orale de Haute-Bretagne, par Cèd Malaonaï et sa meute chansons, musique, contes et bien d’autres surprises ! La soirée se poursuit par une veillée gallo à 21h ouverte à tous, autour de chants et contes du patrimoine oral.

Chacun peut participer, faire découvrir du répertoire ou venir écouter et partager un bon moment !Buvette sur place .

2T Rue de la Bascule Parcé 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 95 37 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le mois du Gallo SORTIE DE DISQUE + VEILLÉE GALLÈSE Parcé a été mis à jour le 2026-02-14 par OT FOUGERES