Le mois du jeu Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer
Le mois du jeu Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer mercredi 1 avril 2026.
Le mois du jeu
Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-01
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-04-01
Découvrez de nouveaux jeux de société prêtés par la Bibliothèque Départementale du Calvados pour vous divertir et jouer en famille !
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Dès 5 ans. Gratuit et sans inscription.
Médiathèque ouverte du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h.
Le mercredi de 10h30 à 18h. .
Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 24 29 27
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English : Le mois du jeu
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L’événement Le mois du jeu Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Normandie Pays d’Auge
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