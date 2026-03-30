Le mois du jeu Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer

Le mois du jeu

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-01

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-04-01

Découvrez de nouveaux jeux de société prêtés par la Bibliothèque Départementale du Calvados pour vous divertir et jouer en famille !

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Dès 5 ans. Gratuit et sans inscription.

Médiathèque ouverte du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h.

Le mercredi de 10h30 à 18h. .

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 24 29 27

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English : Le mois du jeu

Discover some new board games on loan from the Bibliothèque Départementale du Calvados for you and your family to play together!

L’événement Le mois du jeu Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Normandie Pays d’Auge