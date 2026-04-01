Navailles-Angos

Le mois du son

Salle Gontaut Biron Navailles-Angos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 18:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

En avril la Bibliothèque de Navailles-Angos, soutenue par la Bibliothèque départementale, fête le mois du son et propose une lecture à plusieurs d’un conte Les animaux musiciens .

La lecture sera rythmée par des percussions avec la participation des lecteurs. Écrit par les bénévoles de la bibliothèque ce conte s’inspire du conte de Grimm Les musiciens de Brême Les animaux, chacun rejeté et considéré comme inutile par leurs anciens propriétaires, trouvent force dans leur unité et leur courage. .

Salle Gontaut Biron Navailles-Angos 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 88 05 41 bibliothequenavaillesangos@laposte.net

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English : Le mois du son

L’événement Le mois du son Navailles-Angos a été mis à jour le 2026-04-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran