Le mois Pagnol Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch

Le mois Pagnol

Du 07/02 au 21/02/2026 tous les jours. Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’usine électrique Allauch Bouches-du-Rhône

4ème édition du mois Pagnol 2026

Comme chaque année, Allauch vous propose des rendez-vous avec l’univers de Marcel Pagnol, pour tous les âges.

Sur les terres de ses souvenirs d’enfance, dans la bastide des tournages ou encore à l’Usine Electrique, tous ces rendez-vous vous permettront de replonger au cœur de l’œuvre de l’auteur et cinéaste mondialement connu.



Samedi 7 février



10h à 12h atelier d’écriture intergénérationnel Souvenirs d’enfance .

Dès 6 ans sur inscription.



15h saynète suivie d’une intervention sur le tournage du film La fille du Puisatier par Josée Boutin de l’association Les amis de Marcel Pagnol .

Entrée libre dans la limite des places disponibles.



16h Allauch Ciné La fille du Puisatier réalisé par Daniel Auteuil.

Durée 107 minutes.

Entrés libre dans la limite des places disponibles.



Mardi 10 février:



17h30 lectures autour de l’œuvre de Marcel Pagnol

Tout public, dès 6 ans.



Samedi 14, mercredi 18 et samedi 21 février à 10h30 et à 14h



Visites guidées de la Propriété Luc.

Partez à la découverte de ce lieu de tournage emblématique qui a nourri les souvenirs d’enfance de Marcel Pagnol.



www.billetterie.allauch.com



Dimanche 15 février à 8h30



Randonnée Allauch, les collines de Pagnol

Au départ d’Allauch, partez à l’aventure dans les collines de Pagnol pour une rando guidée. Damien et son père vous feront découvrir les sources, les vallons, les grottes…dans ces lieux chargés d’histoire où le passé côtoie subtilement le présent.

Faites une pause à l’authentique Bastide Neuve et découvrez la magie des souvenirs d’enfance du petit Marcel! La féérie peut commencer!



https://www.authentic-sports.fr/





Samedi 25 avril



Ouverture de la billetterie pour la randonnée théâtrale Angèle de Marcel Pagnol, d’après le roman de Jean Giono Un de Baumugnes par la compagnie Dans La Cour des Grands .

Les randonnées reprendront au départ du Domaine Départemental de Pichauris à Allauch à 8h45 et finissent vers 17h.



https://www.danslacourdesgrands.fr/ .

Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’usine électrique Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

4th edition of the Pagnol 2026 month

