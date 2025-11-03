Le mois sans tabac Atelier Info Jeunes Chartres Chartres

Le mois sans tabac Atelier Info Jeunes Chartres

34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-03

fin : 2025-11-03

Date(s) :

2025-11-03 2025-11-13

Jouez avec nous, pas avec votre vie ! Les référents étudiants vous accueilleront lors de deux séances de jeu, les lundi 3 et jeudi 13 novembre.

Une démarche citoyenne permettant d’unir fumeurs et non-fumeurs dans une réflexion commune au-delà du comportement individuel, à travers un jeu. .

34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr

English :

Play with us, not with your life! A civic-minded approach that brings smokers and non-smokers together to think beyond individual behavior, through a game.

German :

Spielen Sie mit uns, nicht mit Ihrem Leben! Eine Bürgerinitiative, die Raucher und Nichtraucher durch ein Spiel zusammenbringt, um über das individuelle Verhalten hinaus gemeinsam zu denken.

Italiano :

Gioca con noi, non con la tua vita! Un approccio civico che riunisce fumatori e non fumatori per pensare al di là dei comportamenti individuali, attraverso un gioco.

Espanol :

¡Juega con nosotros, no con tu vida! Un enfoque cívico que reúne a fumadores y no fumadores para pensar más allá del comportamiento individual, a través de un juego.

