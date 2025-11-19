LE MOKIKI – LE MOKIKI – STAND UP HUMOUR – THEATRE A L’OUEST Caen

LE MOKIKI – LE MOKIKI – STAND UP HUMOUR Début : 2025-12-20 à 21:00. Tarif : – euros.

Après plus d’un an d’absence, le Mokiri est de retour à Caen.Vous connaissez pas ?C’est le plateau d’humour, présenté par Tristan Lucas, qui allie stand-up de qualité et convivialité !On te donnera la programmation très rapidement.Mais en attendant, on peut te dire qu’il a ramené tous ces gens là à Caen, avant qu’ils remplissent des salles et qu’on les voie partout :Doully, Franjo, Yann Marguet, Laura Domenge, Aymeric Lompret, Sebastian Marx, Pierre Thevenoux, Alexis Le Rossignol et pas mal d’autres.Alors attends pas que ce soit complet avant de prendre ta place !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14