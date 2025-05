Le moment lecture – Librairie Petits Sauts et Petites Gambades Dieulefit, 14 mai 2025 15:30, Dieulefit.

Drôme

Le moment lecture Librairie Petits Sauts et Petites Gambades 43 rue du bourg Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-14 15:30:00

fin : 2025-06-11 16:00:00

Date(s) :

2025-05-14

2025-05-21

2025-05-28

2025-06-04

2025-06-11

2025-06-18

2025-06-25

2025-07-02

Vous aimez les histoires ? Venez nous écouter raconter des histoires, tous les mercredis de 15h30 à 16h00. Entrée libre et gratuite, pour tous les enfants entre 4 et 6 ans.

.

Librairie Petits Sauts et Petites Gambades 43 rue du bourg

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 88 93 petitssauts@orange.fr

English :

Do you like stories? Come and listen to us tell stories, every Wednesday from 3.30 to 4.00 pm. Free admission for all children aged 4 to 6.

German :

Mögen Sie Geschichten? Dann kommen Sie und hören Sie uns beim Geschichtenerzählen zu, jeden Mittwoch von 15:30 bis 16:00 Uhr. Eintritt frei und kostenlos, für alle Kinder zwischen 4 und 6 Jahren.

Italiano :

Vi piacciono le storie? Venite ad ascoltare le nostre storie, ogni mercoledì dalle 15.30 alle 16.00. Ingresso gratuito per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni.

Espanol :

¿Te gustan los cuentos? Ven a escucharnos contar cuentos, todos los miércoles de 15.30 a 16.00 h. Entrada gratuita para todos los niños de 4 a 6 años.

L’événement Le moment lecture Dieulefit a été mis à jour le 2025-05-08 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux